Galatasaray, Sarıyer Belediyespor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, SET VERMEDİ
Galatasaray: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Ceylan Arısan, Timmermann)
Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Toubner, Mitchem, Strunjak (Berre İnce, Michelle, Buse Çilkız, Meryem Boz)
Setler: 25-19, 25-12, 25-12
Süre: 72 dakika (24, 22, 26)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış