Galatasaray, Türk Hava Yolları'na set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın erteleme maçında Galatasaray ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, SET VERMEDİ
Galatasaray: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)
Setler: 25-23, 25-14, 25-18
Süre: 74 dakika (23, 22, 29)
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