Galatasaray, voleybol derbisinde Beşiktaş'ı yendi Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.

AA & Ensonhaber

Futbolda Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı derbi galibiyetinin ardından bir galibiyet de yine Galatasaray'ın bayan voleybolcularından geldi.



Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 yenerek 12. galibiyetini elde etti.



Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 12. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı ekip ise 16.mağlubiyeti almış oldu.

Galatasaray Daikin: 3 - Beşiktaş Ayos: 2

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine

Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Lazovic)

Beşiktaş: Çağla Akın, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Bahar Toksoy Guidetti, Plak, Hilal Kocakara, Demidova)

Setler: 24-26, 30-32, 25-20, 25-17, 15-13

Süre: 142 dakika (29, 40, 27, 26, 20)