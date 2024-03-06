Galatasaray, voleybol derbisinde Beşiktaş'ı yendi

Futbolda Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı derbi galibiyetinin ardından bir galibiyet de yine Galatasaray'ın bayan voleybolcularından geldi.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 yenerek 12. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 12. galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlı ekip ise 16.mağlubiyeti almış oldu.
Galatasaray Daikin: 3 - Beşiktaş Ayos: 2
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Galatasaray: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine
Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Lazovic)
Beşiktaş: Çağla Akın, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Bahar Toksoy Guidetti, Plak, Hilal Kocakara, Demidova)
Setler: 24-26, 30-32, 25-20, 25-17, 15-13
Süre: 142 dakika (29, 40, 27, 26, 20)
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