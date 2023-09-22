Galatasaray Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu Tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu olan Galatasaray, CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde etti.

AA Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası’ndaki üçüncü ve son maçında Kosova’nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti. Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-11, 25-21 ve 25-14’lük setlerle yendi. Galatasaray ilk kez kazandı Oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu. CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar, 32’li finaller turunda Portekiz’in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşti. Bu turda ilk maç 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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