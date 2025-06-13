Galatasaray, Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda, milli oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Yasemin Güveli yer aldı.

"BU SENE DAHA YÜKSEĞİNİ HEDEFLİYORUZ"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki orta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Geride bıraktığımız sezon gibi bu yıl da savaşan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Bence bu yıl daha güçlü bir kadroya sahibiz. Avrupa kupalarına talibiz, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda da en yüksek yerleri hedefliyoruz. Geçen sezon amacımız ilk 4'tü, bu sene daha yükseğini hedefliyoruz.