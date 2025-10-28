Galatasaray'da Faik Samed Güneş'in tedavisine başlandı Galatasaray Kulübü, Altekma ile oynanan iç saha maçında sakatlanan Faik Samed Güneş'in sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Göster Hızlı Özet Galatasaray, Faik Samed Güneş'in sağ ayak bileği bağlarında yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Oyuncu, Altekma maçında sakatlandı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Faik Samed Güneş'in, sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiği duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma ile oynanan iç saha maçında sakatlanan Faik Samed Güneş'in sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiği aktarıldı. TEDAVİSİNE BAŞLANDI Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı da kaydedildi.

