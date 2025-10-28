Abone ol: Google News

Galatasaray'da Faik Samed Güneş'in tedavisine başlandı

Galatasaray Kulübü, Altekma ile oynanan iç saha maçında sakatlanan Faik Samed Güneş'in sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 18:21
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Faik Samed Güneş'in, sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma ile oynanan iç saha maçında sakatlanan Faik Samed Güneş'in sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı da kaydedildi.

