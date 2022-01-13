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    Galatasaray'ı yenen VakıfBank, Kupa Voley'de dörtlü finalde

    AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
    • AA
    • 13.01.2022 - 00:31
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    Galatasaray'ı yenen VakıfBank, Kupa Voley'de dörtlü finalde

    Sarı-siyahlı takım, yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

    Öte yandan VakıfBank takımının pasörü Cansu Özbay maçın başında sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #1

    VakıfBank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

    Salon: Vakıfbank
    Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
    VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #2

    Galatasaray: Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak)
    Setler: 25-22, 25-13, 25-20
    Süre: 74 dakika (26, 22, 26)

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #3

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #4

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #5

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #6

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #7

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #8

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #9

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #10

    Galatasaray ı yenen VakıfBank, Kupa Voley de dörtlü finalde #11


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