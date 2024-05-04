Galatasaray'ın yeni menajeri Neşve Büyükbayram!

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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray'da görev değişimi yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray'da takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.
"Görevinde başarılar dileriz"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Galatasaray Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nde İdari Menajer Yardımcılığı görevini üstlenen Neşve Büyükbayram, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takım Menajeri görevine getirilmiştir.
Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
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