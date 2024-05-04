Galatasaray'ın yeni menajeri Neşve Büyükbayram! Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.

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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray'da görev değişimi yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray'da takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.

"Görevinde başarılar dileriz"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: