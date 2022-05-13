Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Vakıfbank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe’yi yenerek üst üste 4. şampiyonluğa ulaşan VakıfBank için tebrik mesajı paylaştı.

Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-siyahlılar maçın kazanan ekibi oldu ve üst üste 4. toplamda da 13. şampiyonluğunu elde etti.





Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı geldi



Vakıfbank'a kutlama mesajları gelmeye devam ederken bir mesaj da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Bakan Kasapoğlu, takımı tebrik ederek, “Vakıfbank Spor Saray’ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ı kutluyorum.

Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe’yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum.” mesajını paylaştı.