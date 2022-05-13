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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Vakıfbank'a tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe’yi yenerek üst üste 4. şampiyonluğa ulaşan VakıfBank için tebrik mesajı paylaştı.
    • 13.05.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 11:53
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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Vakıfbank'a tebrik

    Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-siyahlılar maçın kazanan ekibi oldu ve üst üste 4. toplamda da 13.  şampiyonluğunu elde etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ndan Vakıfbank a tebrik #1

    Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı geldi

    Vakıfbank'a kutlama mesajları gelmeye devam ederken bir mesaj da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

    Bakan Kasapoğlu, takımı tebrik ederek, “Vakıfbank Spor Saray’ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ı kutluyorum.

    Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe’yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum.” mesajını paylaştı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ndan Vakıfbank a tebrik #2


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