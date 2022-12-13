Giovanni Guidetti, 3 yıl daha VakıfBank’ta

VakıfBank, voleybol takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlılar, 15 yıldır takımın başında olan İtalyan başantrenör ile yola devam edecek.

VakıfBank, 2008-2009 sezonundan bu yana takımın başında yer alan Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Giovanni Guidetti ile sözleşme yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Guidetti’nin kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Daha uzun yıllar onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Üstünsalih, "Giovanni Guidetti, VakıfBank Ailesi’nin yapı taşlarından biri. Bizimle birçok başarıya imza attı. Hep birlikte ülkemize nice kupalar kazandıracağımızdan hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti ise, "Beni bunca yıldır VakıfBank’ta, dünyanın zirvesinde tutan tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim." dedi.

"Benim için büyük bir onur"

İtalyan antrenör, "Kulübümüzle ortak bir felsefe ile hareket ediyoruz. Bu da bir takımı harika kılan şeyin kulüp kültürüne ve değerlerine bağlılık olduğu fikri. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek benim için büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; 50 yaşındaki İtalyan antrenör yönetiminde VakıfBank, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.