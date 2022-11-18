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    Milli Takım'da Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

    Milli Takım'da Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • 18.11.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 18:03
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    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını ''Teşekkürler'' paylaşımı ile duyurdu.

    İtalyan başantrenör Guidetti, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımını'nın başantrenör olarak görev alıyordu.

    "Karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir"

    Federasyondan yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." denildi.

    Ayrıca, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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