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    Giovanni Guidetti: Polonya maçı zor bir maç olacak

    A Milli Kadın Voleybol Başantrenörü Giovanni Guidetti, 3-0 kazanılan Hırvatistan maçı sonrası konuştu.
    • 29.09.2022 - 20:34
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    Giovanni Guidetti: Polonya maçı zor bir maç olacak

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, Hırvatistan galibiyetini değerlendirdi.

    "3 günün sonunda rahat bir maç oynayabildik"

    Guidetti, "3 günün sonunda rahat bir maç oynayabildik. Endişeliydik aslında bizi zorlayabileceklerini düşündük ama biz sahada eğlenerek ve istediklerimizi yaparak oynadık." dedi.

    "Çok iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz"

    50 yaşındaki başantrenör ayrıca, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. İlk 6'ımız aşağı yukarı belli ama her oyuncuma ihtiyacım var. Her oyuncumdan faydalanmak istiyorum turnuva boyunca." diye konuştu.

    Giovanni Guidetti: Polonya maçı zor bir maç olacak #1

    "Polonya maçı zor bir maç olacak"

    Son olarak Polonya maçı için görüşü sorulan Guidetti, "Polonya maçı zor bir maç olacak. Harika oyuncuları var çok fazla zorlanabileceğimizi düşüyorum. Polonya seyircisine karşı da oynayacağız ama biz bu seyircilerle oynamasını biliyoruz. Güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.


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