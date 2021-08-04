Giovanni Guidetti: Türk halkı bu takımla gurur duymalı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, maç sonu değerlendirmesinde Türk halkının milli sporcularla gurur duyması gerektiğini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.

Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından açıklamalarda bulunan Guidetti, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

"TÜRK HALKI GURUR DUYMALI"

Tecrübeli başantrenör, olimpiyatta çeyrek finale kadar geldiklerini hatırlatarak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı. Sonuç olarak Türkiye bugün bir galibiyeti hak ediyordu. Özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Güney Kore'nin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Guidetti, "Tek şanslarının riskli servis atmak olduğunu biliyorlardı. Bizim de hücumumuz iyi değildi, onların da savunması iyiydi. Çok zor olacağını biliyordum. Asya takımları hep ters geliyor. Bu maçta baskı çok yüksekti. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.