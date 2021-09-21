Giovanni Guidetti: Türkiye'deki ilgi inanılmaz

Türk voleybolseverlerin kendisine olan sevgisine değinen Guidetti, "Trafik ışıklarında beklerken arkamdaki araç kornaya bastı. Aynadan baktığımda araçtaki kişi bana kalp işareti yolladı" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Avrupa üçüncülüğü kazandıran antrenör Giovanni Guidetti, Türkiye'de yaşadıklarının kendisi için inanılmaz olduğunu dile getirdi.

"BANA SEVGİ GÖSTERİYORLAR"

Türk voleybolseverlerin kendisine olan sevgisine değinen Guidetti, "Bunu 3 defa yaşadım. Trafik ışıklarında beklerken arkamdaki araç kornaya bastı. Aynadan baktığımda araçtaki kişi bana kalp işareti yaptı ve sevgilerini gösterdi. Bu benim için inanılmaz şey. Yaşamış olduğum şey gösteriyor ki voleybol bu ülkede özel yere sahip. Bu aldığımız madalyadan dolayı olmadı. Milli takımın tutkulu oyunundan, size yaşattığı heyecan ve enerjiden kaynaklandı. Bu yaz bütün madalyaları kazanmadık ama her maçta mücadele ettik, her şeyimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.





"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Zor ve stresli bir yaz dönemini tamamladıklarını kaydeden Guidetti, "Tüm oyunculara teşekkür ederim. En zor, en stres dolu ve en uzun yazdı. Oyuncularım ve bütün takımım, ilk antrenmandan son Hollanda maçına kadar her şeylerini ortaya koydular." diye konuştu.





EŞİ DE TÜRK

Öte yandan Giovanni Guidetti, Türk voleybolcu Bahar Toksoy ile 8 yıl önce evlenmişti.



