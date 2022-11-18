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    Giovanni Guidetti'nin veda mesajı

    5 senedir sürdürdüğü A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Giovanni Guidetti, veda mesajı yayınladı.
    • 18.11.2022 - 21:46
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    Giovanni Guidetti'nin veda mesajı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevinden ayrılan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

    "Türkiye bana sahip olduğum en değerli şeyleri verdi"

    İtalyan başantrenör, "Türkiye bana sahip olduğum en değerli şeyleri verdi. Eşimi bu ülkede tanıdım, kızım bu ülkede dünyaya geldi. Bu ülke bana saha içinde bir kariyer, saha dışında çok mutlu bir hayat hediye etti. Her gün 'Bu güzel ülkeye neler verebilirim?' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

    Giovanni Guidetti nin veda mesajı #1

    "Hep birlikte Türkiye'yi dünya sıralamasında 15 numaradan 7 numaraya taşıdık"

    A Milli Voleybol Takımı'nda 2017 yılında göreve başladığını hatırlatan Guidetti, şunları kaydetti:

    "3 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandık, Miletler Ligi'nde üç kez madalya kürsüsüne çıktık. Olimpiyat Oyunları'na katıldık ve 5. sırayı elde ettik. Hep birlikte yaptık bunu. Hep birlikte Türkiye'yi dünya sıralamasında 15 numaradan 7 numaraya taşıdık. Bu ülkenin bana yaşattığı her güzel duyguya saha içinde en iyisini yapmaya çalışarak karşılık vermek istedim.

    Giovanni Guidetti nin veda mesajı #2

    "Herkese çok teşekkür ediyorum"

    Beş yıllık süre boyunca birlikte ter döktüğümüz tüm sporculara, milli takıma emek veren tüm profesyonellere, Voleybol Federasyonunun değerli yöneticilerine, maçlarımıza gelen taraftarlara, bizi takip eden basın mensuplarına ve adını unuttuğum herkese çok teşekkür ediyorum.

    Giovanni Guidetti nin veda mesajı #3

    "Filenin Sultanları'nı iyi bir taraftar olarak gururla takip edeceğim"

    Bundan sonra Filenin Sultanları'nı iyi bir taraftar olarak gururla takip edeceğim. Bu ülkenin güçlü kadınlarının her zaman en iyisini yapacağını biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim."

    Giovanni Guidetti nin veda mesajı #4


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