Gören bir daha bakıyor! İşte Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali

Gören bir daha bakıyor! İşte Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın renkli karakteri Ebrar Karakurt, başarısı ve pembe saçlarıyla dikkat çekiyor. Ancak herkes Karakurt'un uzun saçlı halini merak ediyor. İşte Ebrar'ın çocukluğu...

Tokyo 2020 Olimpiyatlarındaki performansı ve saç stili ile birçok ülkenin dikkatini geçen Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hayallerini gerçekleştirerek İtalya'ya transfer olan Karakurt, Avrupa Şampiyonası'nda da sahanın tozunu attırdı.

Henüz 21 yaşında voleyboldaki başarıları ile adını dünya çapında duyuran Ebrar Karakurt, pembe renkli saçlarıyla da farklı bir ruhu yansıtıyor.

Ancak Karakurt'un takipçilerinin merak ettiği bir konu var: Ebrar'ın uzun saçlı hali...

UZUN SAÇLI EBRAR KARAKURT

Küçük yaşlardan beri sahalarda olan Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali ve çocukluk fotoğrafları araştırılıyor.

Takımın görsel hafızasında pembe saçlarıyla yer edinen Ebrar her zaman kısa saçlı değilmiş...

İşte Ebrar Karakurt'un eski hali...