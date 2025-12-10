Abone ol: Google News

Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 15:53
  • Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki maçı, konuk takım Göztepe set vermeden kazandı.
  • Maçın setleri 14-25, 12-25 ve 16-25 sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Göztepe oldu.

79 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan, Selin Çalışkan (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Fatma Nur Yılmaz)

Göztepe: Bajema, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Marusic, İlayda Uçak, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Melis Erdoğan, Berre İnce, Hande Naz Sunar)

Setler: 14-25, 12-25, 16-25

Süre: 79 dakika (28, 24, 27)

