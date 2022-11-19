Guidetti veda etti! Filenin Sultanları'nın yeni başantrenörü kim olacak?

TVF,A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ile yollarını ayırdı. Peki Filenin Sultanları'nın yeni hocası kim olacak? Yeni çalıştırıcı belli oldu mı, açıklandı mı? İşte detaylar..

5 yıldır Filenin Sultanları'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldı.

Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere A Milli Kadın Voleybol Takımı ile birçok başarı elde eden Guidetti, ayrılık kararını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan çalıştırıcı, bir veda mesajı paylaştı.

Guidetti, “Türkiye bana sahip olduğum en değerli şeyleri verdi. Eşimi bu ülkede tanıdım, kızım bu ülkede dünyaya geldi. Bu ülke bana saha içinde bir kariyer, saha dışında çok mutlu bir hayat hediye etti. Her gün ‘Bu güzel ülkeye neler verebilirim?’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), konuyla ilgili duyuru geldi. Voleybol severlerin merak konusu ise takımı kimin çalıştıracağı oldu.

A Milli Voleybol Takımı'nın yeni hocası kim olacak? Filenin Sultanları'nın yeni antrenörü açıklandı mı? İşte detaylar...

Guidetti veda mesajı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda 2017 yılında göreve başladığını hatırlatan Guidetti, şunları kaydetti:

“3 Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazandık, Miletler Ligi’nde üç kez madalya kürsüsüne çıktık. Olimpiyat Oyunları’na katıldık ve 5. sırayı elde ettik. Hep birlikte yaptık bunu. Hep birlikte Türkiye’yi dünya sıralamasında 15 numaradan 7 numaraya taşıdık. Bu ülkenin bana yaşattığı her güzel duyguya saha içinde en iyisini yapmaya çalışarak karşılık vermek istedim.

Beş yıllık süre boyunca birlikte ter döktüğümüz tüm sporculara, milli takıma emek veren tüm profesyonellere, Voleybol Federasyonunun değerli yöneticilerine, maçlarımıza gelen taraftarlara, bizi takip eden basın mensuplarına ve adını unuttuğum herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Filenin Sultanları’nı iyi bir taraftar olarak gururla takip edeceğim. Bu ülkenin güçlü kadınlarının her zaman en iyisini yapacağını biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.”





TVF açıklaması

TVF’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2017 yılından bu yana Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti’nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yerine kim gelecek

Filenin Sultanları'nın yeni başantrenörü kim olacak sorusu merak konusu oldu.

Gözler yardımcı antrenörler Saim Pakkan, Recep Vatansever ve Ahmetcan Erşimşek'e çevrilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.