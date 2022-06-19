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Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi ikinci haftasında Filenin Sultanları, sekizinci maçını Güney Kore ile oynayacak. Peki Güney Kore -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.06.2022 - 08:45
2022 Milletler Ligi tüm heyecanıyla devam ediyor.
Brezilya'da olan Filenin Sultanları, ikinci haftanın son maçını Güney Kore ile oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci etapta Brezilya ve Sırbistan'a yenildikten sonra Almanya'yı set vermeden yendi. Şimdi ise gözler Güney Kore maçında...
Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.
Peki Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Güney Kore-Türkiye maçı 19 Haziran Cumartesi günü 22.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.