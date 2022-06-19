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Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi ikinci haftasında Filenin Sultanları, sekizinci maçını Güney Kore ile oynayacak. Peki Güney Kore -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?