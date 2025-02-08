Halkbank, Akkuş Belediyespor karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Voleybolda Efeler Ligi 21. hafta karşılaşmasında Akkuş Belediyespor ile Halkbank kozlarını paylaştı.

Akkuş Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım Halkbank, 3-0'lık skorla kazandı.

81 DAKİKA SONUNDA KAZANAN HALKBANK

Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Emre Çevik, Safanov, Ferreira, Hakan Polat (Berkun Eber Üstündağ, Umut Durur, Ali Eren Öztürk)

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Sotola, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 19-25, 16-25, 18-25

Süre: 81 dakika (31, 26, 24)

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Emre Çalışkan
Editor