Halkbank, Alanya Belediyespor'a kaybetti

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Alanya Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Alanya Belediyespor oldu.
122 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ALANYA BELEDİYESPOR
Alanya Belediyespor: Saadat, Onur Günaydı, Seganov, Emin Gök, Halil Kurtuluş, Aciobanitei (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak)
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Lagumdzja, Matic, Maa (Volkan Döne, Ekrem Caner Çiçekoğlu, İzzet Ünver, Kooy, Berk Dilmenler)
Setler: 25-22, 22-25, 25-21, 25-23)
Süre: 122 dakika (30, 29, 31, 32)
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