Halkbank, Alanya Belediyespor'a şans tanımadı

- Halkbank, Efeler Ligi'nin ilk haftasında Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Maç, Alanya'da 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Konuk ekip Halkbank, 5 set sonunda galibiyete ulaştı.
Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftasında, Alanya Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Halkbank oldu.
154 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
Alanya Belediyespor: Seganov, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall, Çağatay Durmaz (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Berat Batın Bergen, Batuhan Avcı, Furkan Dur)
Halkbank: Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Arda Bostan, Sotola)
Setler: 18-25, 29-27, 20-25, 28-26, 9-15
Süre: 154 dakika (31, 37, 28, 36, 22)