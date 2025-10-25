Abone ol: Google News

Halkbank, Alanya Belediyespor'a şans tanımadı

Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 17:18
Halkbank, Alanya Belediyespor'a şans tanımadı
  • Halkbank, Efeler Ligi'nin ilk haftasında Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
  • Maç, Alanya'da 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Konuk ekip Halkbank, 5 set sonunda galibiyete ulaştı.

Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftasında, Alanya Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Halkbank oldu.

154 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Alanya Belediyespor: Seganov, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall, Çağatay Durmaz (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Berat Batın Bergen, Batuhan Avcı, Furkan Dur)

Halkbank: Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Arda Bostan, Sotola)

Setler: 18-25, 29-27, 20-25, 28-26, 9-15

Süre: 154 dakika (31, 37, 28, 36, 22)

Eshspor Haberleri