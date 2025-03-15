Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Halkbank oldu.
69 DAKİKA SÜREN MAÇTA KAZANAN HALKBANK
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Emir Kutay Erden, Abreu, Mustafa Altay Demirci)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Hamza Yiğit Aslan)
Setler: 14-25, 20-25, 18-25
Süre: 69 dakika (19, 25, 25)
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