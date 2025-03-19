Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e çıktı

AA & Ensonhaber
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya temsilcisi PGE Projekt ile temsilcimiz Halkbank karşı karşıya geldi.
Ankara'da oynanan ilk maçta PGE Projekt'i 3-1 yenmeyi başaran Halkbank, başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasını 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kaybetti.
HALKBANK, DÖRTLÜ FİNAL'E ÇIKTI
İlk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başaran ve altın seti 15-12 kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.
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