Halkbank, Cizre Belediyespor karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Halkbank ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.

72 DAKİKA SÜREN MAÇI HALKBANK KAZANDI

Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Hamza Aslan, Berk Dilmenler)

Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu​​, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Metin Toy, Emre Batur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik)

Setler: 25-21, 25-19, 25-21

Süre: 72 dakika (25, 24, 23)

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor