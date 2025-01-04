Halkbank, Cizre Belediyespor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Halkbank ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.
72 DAKİKA SÜREN MAÇI HALKBANK KAZANDI
Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Hamza Aslan, Berk Dilmenler)
Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Metin Toy, Emre Batur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik)
Setler: 25-21, 25-19, 25-21
Süre: 72 dakika (25, 24, 23)
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