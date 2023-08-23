Halkbank, Deniz İvgen'i kadrosunda tuttu Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın libero oyuncusu Deniz İvgen gelecek yıl da mavi-beyazlı ekibin formasını giyecek.

AA

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Deniz İvgen'i kadrosunda tuttu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 1998 doğumlu genç libero, bu yıl da mavi beyazlı takımın formasını giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz İvgen, Halkbank’ın geçen sezonki "kaliteli" kadrosunda yer almasının önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti.

"Bütün hedeflerimize ulaşarak sezonu bitirmek istiyoruz"

Takım kadrosunun büyük oranda korunduğunu, istikrar açısından bunun önemli olduğunu vurgulayan Deniz İvgen, şu değerlendirmede bulundu: