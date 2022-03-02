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    Halkbank Erkekler CEV Challenge Kupası'nda finalde

    Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını deplasmanda 3-2 yendi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 03:39
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    Halkbank Erkekler CEV Challenge Kupası'nda finalde

    Atina'da Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan maçta Halkbank, rakibini 25-19, 25-22, 28-30, 17-25 ve 20-18'lik setlerle mağlup etti.

    HALKBANK FİNALE YÜKSELDİ

    Ankara'daki ilk maçı da 3-0 kazanan Halkbank, adını finale yazdırdı.

    Halkbank Erkek Voleybol Takımı, finalde Narbonne Volley-ACH Volley eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Halkbank Erkekler CEV Challenge Kupası nda finalde #1

    Halkbank Erkekler CEV Challenge Kupası nda finalde #2


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