Halkbank, Galatasaray'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Halkbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.
HALKBANK, SET VERMEDİ
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Leal, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, Sotola, İzzet Ünver)
Galatasaray: Atanasov, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Kovar, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Zaytsev, Ahmet Tümer)
Setler: 25-21, 25-22, 25-21
Süre: 82 dakika
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