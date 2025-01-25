Halkbank, Galatasaray'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Halkbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.

HALKBANK, SET VERMEDİ

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Leal, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, Sotola, İzzet Ünver)

Galatasaray: Atanasov, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Kovar, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Zaytsev, Ahmet Tümer)

Setler: 25-21, 25-22, 25-21

Süre: 82 dakika

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Emre Çalışkan
Editor