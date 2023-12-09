Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük maçı oynayacak

AA
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı final maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı ile İtalyan ekibi Sir Sicoma Perugia karşı karşıya geldi.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun yarı final mücadelesinde başkent ekibi, Sir Sicoma Perugia'ya 25-14, 25-16- ve 31-29 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.
Üçüncülük ve final maçı yarın oynanacak
Halkbank, Suntory Sunbirds (Japonya)-Itambe Minas (Brezilya) eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük için karşılaşacak.
Organizasyonda şampiyonluk maçı yarın saat 18.00, 3'üncülük karşılaşması ise 14.30'da başlayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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