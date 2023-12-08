Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde! Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

AA

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ikinci maçında temsilcimiz Halkbank Erkek Voleybol Takımı ile Brezilya temsilcisi Sada Cruzeiro karşı karşıya geldi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda yer alan başkent ekibi, Sada'yı 26-24, 25-18 ve 28-26 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Halkbank, son 4 takım arasında

Halkbank, bu galibiyetle B Grubu'nu Japonya'dan Suntory Sunbirds takımının ardından ikinci sırada tamamladı ve yarı finalde mücadele edecek 4 takım arasında yer almayı başardı.

Mavi-beyazlı ekibin yarı finaldeki rakibi A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan ekip olacak.

A Grubu'ndaki son karşılaşma bugün Ahmedabad Defenders ile Sir Sicoma Perugia arasında oynanacak.

Final 10 Aralık'ta

Şampiyonada A Grubu'nda ​​​​​​​Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.

Organizasyonda yarı final maçları yarın, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)