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Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı 4. bitirdi

Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı 4. bitirdi Halkbank, Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük maçında Japonya’nın Suntory Sunbirds takımına 3-2 mağlup oldu. Tarihinde ilk kez Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Halkbank, organizasyonu dünya dördüncüsü olarak tamamladı.