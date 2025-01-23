Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Galatasaray maçında

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 3. sırasındaki Halkbank, puan tablosunun 2. basamağındaki Galatasaray'ı ağırlayacak.
Ligin üst sıralarındaki iki takım, 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
"TARAFTARLARIMIZ BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"
Halkbank Kulübü'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takımın smaçörü Dick Kooy, önceki hafta elde ettikleri Spor Toto galibiyetinin anlam kazanması için Galatasaray’ı yenmeleri gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Bir seri yakalamak ve lig etabının sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler.
İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Ligin ilk devresindeki mücadeleyi, 3-2 Galatasaray kazanmıştı.
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