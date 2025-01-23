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Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Galatasaray maçında

Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Galatasaray maçında Halkbank'ın smaçörü Dick Kooy, Galatasaray maçı öncesinde "Bir seri yakalamak ve lig etabının sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler" dedi.