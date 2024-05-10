Halkbank, Volkan Döne'yi kadroda tuttu

AA
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana Başkent ekibinin formasını giyen 37 yaşındaki Volkan Döne ile sözleşmenin uzatıldığı bildirildi.
"Biz bu zorlu yolda yürümeye hazırız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Döne, mavi-beyazlı takımında kalmanın mutluluğunu yaşadığını ve Halkbank'ı ailesi gördüğünü belirterek şunları dedi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Ülkenin en başarılı takımı Halkbank’ta yeni başarılar için mücadele edeceğiz. Güçlü kadro ile üç kulvarda kupa arayacağız ve biz bu zorlu yolda yürümeye hazırız.
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