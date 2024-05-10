Halkbank, Volkan Döne'yi kadroda tuttu

AA

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana Başkent ekibinin formasını giyen 37 yaşındaki Volkan Döne ile sözleşmenin uzatıldığı bildirildi.

"Biz bu zorlu yolda yürümeye hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Döne, mavi-beyazlı takımında kalmanın mutluluğunu yaşadığını ve Halkbank'ı ailesi gördüğünü belirterek şunları dedi:

Ülkenin en başarılı takımı Halkbank’ta yeni başarılar için mücadele edeceğiz. Güçlü kadro ile üç kulvarda kupa arayacağız ve biz bu zorlu yolda yürümeye hazırız.