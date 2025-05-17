Halkbank yarı finalde kaybetti

Haber Merkezi
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde temsilcimiz Halkbank, İtalyan kulübü Perugia ile karşılaştı.
Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanan Perugia, 18 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçında Jastrzebski ile Zawiercie arasındaki yarı finalin galibiyle karşılaşacak.
Halkbank ise diğer yarı final mücadelesinin kaybedeniyle aynı gün 3'üncülük maçına çıkacak.
PERUGIA: 3 - HALKBANK: 0
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
Perugia: Ben Tara, Ishikawa, Sole, Giannelli, Plotnytskyi, Loser (Colaci, Herrera)
Halkbank: Ma'a, Kooy, Mert Matic, Sotola, Leal, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak)
Setler: 25-23, 25-23, 25-22
Süre: 97 dakika (28, 34, 35)
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