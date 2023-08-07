Halkbank, Yunus Emre Tayaz'ın sözleşmesini yeniledi

AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

Başkent temsilcisi, iç transferde 25 yaşındaki orta oyuncu Yunus Emre Tayaz'ın sözleşmesini uzattı.

Üç kulvarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini aktaran Yunus Emre, şunları kaydetti:

Bu sene geçtiğimiz yıldan daha başarılı olmak istiyoruz. Takımımıza gelenler, gidenler oldu. İsimlerden bağımsız olarak iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Bunun birinci şartı nerede olduğumuzu unutmamak. İkincisi birlik, beraberlik ortamını korumak. Üçüncüsü adil, seviyeli forma rekabeti. Kulüp zaten bize her türlü olanağı sağlıyor. Bize kalan, antrenmanlarda ter döküp sahada her şeyimizi vermek. Yani sporcu olarak işimizi yapmak. Bu anlamda ilk sınavımızı Süper Kupa'da vereceğiz. Değerli rakibimizi yenerek sezona kupa ile başlamak istiyoruz. Lige katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum.