- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Halkbank'ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu
Halkbank'ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu
- 05.05.2022 - 23:32
Efeler Ligi’nde Play-Off final etabında Ziraat Bankkart, Halkbank’ı 25-23, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Ziraat Bankkart, rakibine şans vermedi
AA'nın haberine göre; sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.
Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.
Bu sonuçlar Ziraat Bankkart, ligde üst üste 2. kez şampiyon oldu.
Halkbank: 0 - Ziraat Bankkart: 3
Salon: Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar
Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)
Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 23-25, 22-25, 19-25
Süre: 92 dakika (32, 32, 28)