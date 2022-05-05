Halkbank'ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu

Efeler Ligi play off finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Efeler Ligi’nde Play-Off final etabında Ziraat Bankkart, Halkbank’ı 25-23, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Ziraat Bankkart, rakibine şans vermedi

AA'nın haberine göre; sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.

Bu sonuçlar Ziraat Bankkart, ligde üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Halkbank: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 23-25, 22-25, 19-25

Süre: 92 dakika (32, 32, 28)