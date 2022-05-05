Petrol
110.76
0.56%
Euro
15.72
0.38%
Dolar
14.87
0.91%
Altın
897.52
0.78%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
547.490
-7.25%
BTXN Coin
14.87
-9.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Halkbank'ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu

    Efeler Ligi play off finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, üst üste 2. kez şampiyon oldu.
    • 05.05.2022 - 23:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Halkbank'ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu

    Efeler Ligi’nde Play-Off final etabında Ziraat Bankkart, Halkbank’ı 25-23, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

    Ziraat Bankkart, rakibine şans vermedi

    AA'nın haberine göre; sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.

    İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.

    Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.

    Bu sonuçlar Ziraat Bankkart, ligde üst üste 2. kez şampiyon oldu.

    Halkbank ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu #1

    Halkbank: 0 - Ziraat Bankkart: 3

    Salon: Başkent

    Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

    Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

    Halkbank ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu #2

    Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

    Setler: 23-25, 22-25, 19-25

    Süre: 92 dakika (32, 32, 28)

    Halkbank ı yenen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Osayi Samuel'den Galatasaray derbisine övgü
    Futbol

    Osayi Samuel'den Galatasaray derbisine övgü

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım paketi
    Dünya

    Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım paketi

    Görüş Bildir