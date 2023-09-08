Halkbank'ın yeni transferi Perrin forma giymek için sabırsızlanıyor Halkbank, kadrosunu 34 yaşındaki Kanadalı voleybolcu John Gordon Perrin ile güçlendirdi. Deneyimli isim, yeni takımı hakkında, "Takımıma katkı yapabilmek için ilk düdüğün çalmasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

AA

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, "Gord" kısa adı ile hitap edilen, 1989 doğumlu, 2,01 metre boyundaki Perrin'i transfer etti.

Halkbank ile sözleşme imzalamasının ardından ilk açıklamalarını AA muhabirine yapan Gord, mavi-beyazlı formayı başkent seyircisinin önünde giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Kanada Milli Takımı ile iki kez olimpiyatlarda mücadele eden, Türkiye'de Arkas Spor forması giyen ve voleybol kariyerinde bireysel 40 ödülü bulunan Gord, Halkbank'ın bir parçası olacağı için mutlu olduğunu belirtti.

"Yetenekli ve hırslı bir grupla birlikteyim"

Halkbank’ın vizyonunu iyi bildiğini ifade eden Kanadalı yıldız, şunları dedi:

Yetenekli ve hırslı bir grupla birlikteyim. Avrupa’da olduğu gibi, ülkelerinin milli takımlarından dönecek arkadaşlarımızla birlikte güçlü bir armada olacağımızı düşünüyorum.

"İlk düdüğün çalmasını sabırsızlıkla bekliyorum"

Türkiye'yi güçlü bir voleybol ülkesi sözleriyle tanımlayan Gord, şu şekilde konuştu:

Biz de Halkbank olarak ligin zirveye oynayan, iddialı takımlarından biriyiz. Takımıma katkı yapabilmek için ilk düdüğün çalmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Birçok ülkede forma giydi

Smaçör Gordon Perrin, ülkesi dışında 8 farklı ülkede oynadı.

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kutlayarak sözlerini tamamlayan Gord, mavi beyazlı takımdan önce Kanada'da TRU Wolfpack ve Team Canada Full Time Centre, Türkiye'de Arkas Spor, Polonya'da Asseco Resovia Rzeszow, Çin'de Beijing BAIC Motor, Rusya'da Belogorie Belgorod, Ural Ufa ve Lokomotiv Novosibirsk, Brezilya'da Sada Cruzerio, İran'da Shahdab Yazd ve İtalya'da Verona Volley'in formasını giydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)