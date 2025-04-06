Halkbank'ta Igor Kolakovic ile yollar ayrıldı

AA & Ensonhaber
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Sezon başında Halkbank Erkek Voleybol Takımı başantrenörlüğü görevine getirilen Sayın Igor Kolakovic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Sayın Kolakovic'e verdiği emekler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
NORMAL SEZONU 5. BİTİRDİLER
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Halkbank, Efeler Ligi'nde ise normal sezonu 5. sırada tamamladı.
Halkbank, play-off 5-8 etabı ilk maçında konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi.
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