Hande Baladın: Polonya'yı yenecek güce sahibiz

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2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda smaçör Hande Baladın, Belçika karşılaşmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

"Umarım, iyi bir oyunla adımızı son 4'e yazdırırız"

Polonya maçına iyi hazırlandıklarını aktaran başarılı oyuncu, şu açıklamalarda bulundu:

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda organizatör ülkelerinden biri olan Belçika'yı kendi sahası ve seyircisi önünde mağlup ederek çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Belçika karşısında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da takım olarak iyi bir geri dönüş sergiledik ve karşılaşmayı kazanmasını bildik. Bu tarz maçların önemi çok iyi biliyoruz, çünkü bu turdan itibaren artık karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor ve rakipler giderek sertleşiyor. Polonya karşısında da çok zor bir maç bizi bekliyor. Takım olarak bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. Polonya'yı yakından tanıyoruz, bildiğimiz bir rakip. Onları yenecek güce sahibiz. Umarım, iyi bir oyunla adımızı son 4'e yazdırırız.