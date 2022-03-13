Hande Baladın: Survivor, bana göre değil

Eczacıbaşı'nın milli yıldızı Hande Baladın Survivor'a katılma ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı. Daha önce O Ses Türkiye'ye katılan Baladın, Survivor'ın kendisine göre olmadığını söyledi.

Eczacıbaşı ve A Milli Takım'da performansıyla öne çıkan Hande Baladın, Milliyet'e röportaj verdi. Milli yıldız merak edilenleri yanıtlarken, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Survivor ve Galatasaray dönemi hakkında da konuştu.

Galatasaray'da bir sezon kiralık forma giyen Hande Baladın, o dönemin kendisine çok katkısı olduğunu söyledi.

"Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi" diyen Baladın, "Daha sonra Eczacıbaşı’na geri dönecektim. Galatasaray’da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı. Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım." ifadelerini kullandı.

"SURVIVOR'DA YAPAMAM BEN"

Kendisine sorulan "Simge ile iyi bir ikilisiniz. O Ses Türkiye’de izledik sizi. İleriki dönemde Survivor’da da görebilir miyiz?" sorusuna 24 yaşındaki voleybolcu, "İleriki dönemde şu anda görünen farklı bir projemiz yok ikili olarak. Ancak her an her şey çıkabiliyor. Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim. Survivor’da yapamam ben. Böcekler beni çok korkutuyor. Bu yüzden o şartlarda yaşayamam." yorumunda bulundu.

Hande Baladın sosyal medyada çok vakit geçirmesiyle de ilgili konuştu. Kendisini destekleyen insanların mesajlarını gördüğünü ancak hepsine cevap veremediğini söyleyen milli voleybolcu, "Çok aktif kullandığımı düşünmüyorum, ama bu yönde tepkiler alıyorum. O anda neyi beğeniyorsam onları paylaşmaktan keyif alıyorum ve şu bir gerçekki sosyal medyada büyük bir destek görüyoruz. Her mesaja cevap veremesemde yaptığım paylaşımlarla beni destekleyenlerle iletişim halinde kalmaya çalışıyorum." dedi.