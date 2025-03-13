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Igor Gorgonzola'ya yenilen Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti

Igor Gorgonzola'ya yenilen Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup olan Türk Hava Yolları, kupaya veda etti.