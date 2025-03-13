Igor Gorgonzola'ya yenilen Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti

AA & Ensonhaber
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları ile İtalyan ekibi Igor Gorgonzola karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Igor Gorgonzola oldu. Bu sonuçla temsilcimiz kupaya veda etti.
Türk Hava Yolları ilk maçta da rakibine 3-0 yenilmişti.
MAÇ 88 DAKİKA SÜRDÜ
Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Melis Durul, Karmen Aksoy, Bergmann, Duarte, Ratzke (Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Emine Arıcı, Ada Germen Korkmaz)
Igor Gorgonzola: Tolok, Ishikawa, Aleksic, Bonifacio, Bosio, Alsmeier (Fersino, De Nardi, Mims, Akimova, Mazzaro, Villani, Squarcini, Bartolucci)
Setler: 25-27, 24-26, 18-25
Süre: 88 dakika (33, 31, 24)
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