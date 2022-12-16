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    Imoco'ya kaybeden Eczacıbaşı, VakıfBank ile eşleşti

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası 2. maçında Eczacıbaşı, Imoco'ya 3-1 kaybetti. Böylece dev turnuvanın yarı finalinde iki temsilcimiz Eczacıbaşı ile VakıfBank eşleşti.
    • 16.12.2022 - 18:45
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 18:46
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    Imoco'ya kaybeden Eczacıbaşı, VakıfBank ile eşleşti

    Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Eczacıbaşı, Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etmişti. Temsilcimiz ikinci maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya 3-1 mağlup oldu.

    Eczacıbaşı ile Prosecco Doc Imoco Conegliano yarı finale yükseldi

    FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde oynanan diğer mücadelede İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube’yi 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) mağlup etti.

    Bu sonucun ardından temsilcimiz Eczacıbaşı ile Prosecco Doc Imoco Conegliano takımları yarı finale yükselen takımlar oldu. Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ise turnuvaya veda etti.

    Imoco ya kaybeden Eczacıbaşı, VakıfBank ile eşleşti #1

    VakıfBank grubunu lider bitirmişti

    FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde temsilcimiz VakıfBank, B Grubu’ndaki ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

    Imoco ya kaybeden Eczacıbaşı, VakıfBank ile eşleşti #2

    Eczacıbaşı ve VakıfBank final için karşılaşacak

    Grup aşamasını 2’de 2 yaparak namağlup lider tamamlayan VakıfBank’ın yarı finaldeki rakibi ise A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ekip olacaktı.

    Eczacıbaşı, Imoco'ya kaybedince A Grubu'nu 2. sırada tamamlamadı ve yarı finalde iki temsilcimiz Eczacıbaşı ile VakıfBank eşleşti.

    Imoco ya kaybeden Eczacıbaşı, VakıfBank ile eşleşti #3

    Imoco ya kaybeden Eczacıbaşı, VakıfBank ile eşleşti #4


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