İrem Yaman, Halkbanklı voleybolcu Mert Matic'in evlilik teklifine 'Evet' dedi Halkbank'ın milli voleybolcusu Mert Matic, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklif etti.

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DHA

Bursa’da düzenlenen 2024 Erkekler Kupa Voley’de Halkbank şampiyon oldu.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan finalde Halkbank, Arkas Spor’u 25-23, 23-25, 26-28 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Başkent ekibi, kupayı üst üste 2, toplamda 9'uncu kez kazandı.

Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu ise Halkbank'tan Nimir Abdel-Aziz seçildi.

Evlenme teklifi edildi

Karşılaşmanın sonunda ise hoş bir sürpriz yaşandı.

Halkbank'ın milli oyuncusu Mert Matic, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklif etti.

İrem Yaman bu teklife 'Evet' yanıtını verdi.

Matic, 'Evet' yanıtının ardından kendisinin verilen madalyayı İrem Yaman'ın boynuna astı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)