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    İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı altın madalyanın sahibi

    İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı altın madalyanın sahibi

    İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 19:34
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    İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

    İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı.

    MİLLİLER KUPAYI ALDI

    Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

    Bu skorla Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu

    Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

    İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı altın madalyanın sahibi #1

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