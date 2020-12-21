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    İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbek Türkiye'ye getiriliyor

    A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı Başantrenörü Necim Özbey, İspanya'da rahatsızlandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 13:22
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    İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbek Türkiye'ye getiriliyor

    Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

    GECE İSTANBUL'A İNECEK

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

    Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

    İspanya da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbek Türkiye ye getiriliyor #1

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