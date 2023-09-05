İsrail'i deviren Filenin Efeleri son 16 turuna kaldı

AA & Ensonhaber
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail ile karşılaştı.
Filenin Efeleri rakibini 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu.
Sıradaki rakip Slovenya
Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti.
Milliler son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.