İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 16:13
  • İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve 90 dakika sürdü.
  • İstanbul ekibi setleri 30-32, 11-25 ve 22-25 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.

90 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şahinbey

Hakemler: Hakkı Demiralp, Furkan Salduz

Gaziantep Gençlikspor: Muhammet Ertuğrul, Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman (İvgen Deniz, Bahadır Kuyucu, Onur Ulaş Topbaşlı, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Okay Uğur)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Eyüp Ensar Demirbiler)

Setler: 30-32, 11-25, 22-25

Süre: 90 dakika (45, 21, 24)

