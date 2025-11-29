İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
- Maç, Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve 90 dakika sürdü.
- İstanbul ekibi setleri 30-32, 11-25 ve 22-25 kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.
90 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Şahinbey
Hakemler: Hakkı Demiralp, Furkan Salduz
Gaziantep Gençlikspor: Muhammet Ertuğrul, Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman (İvgen Deniz, Bahadır Kuyucu, Onur Ulaş Topbaşlı, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Okay Uğur)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Eyüp Ensar Demirbiler)
Setler: 30-32, 11-25, 22-25
Süre: 90 dakika (45, 21, 24)