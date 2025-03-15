İstanbul Gençlik Spor, Cizre Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Cizre Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor karşı karşıya geldi.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Gençlik Spor oldu.
MAÇ 70 DAKİKA SÜRDÜ
Cizre Belediyespor: Emre Batur, Vidal, İgor, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Semih Çelik (Çağatay Durmuş, Ali Candan, Atakan Topal)
İstanbul Gençlik Spor: Mejias, Far, Enaboifo, Sharifi, Abdulsamet Yalçın, Hasan Sıkar (Bahadır Kuyucu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Orçun Ergün, Hakan Koçal, Mert Nevzat Güneş)
Setler: 15-25, 22-25, 13-25
Süre: 70 dakika (24, 26, 20)
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