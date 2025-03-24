İstanbul Gençlikpor'u yenen Halkbank, Erkekler Kupa Voley'de finalde
AA & Ensonhaber

Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla Halkbank oldu.

Halkbank, Fenerbahçe-Arkas Spor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

İkinci sette salon ışıklandırmasında yaşanan sorun nedeniyle maça, 25 dakikalık aranın ardından devam edildi.

134 DAKİKA SONUNDA KAZANAN HALKBANK

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Mirza Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Maa (Volkan Döne, Caner Çiçekoğlu, Sotola)

İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hasan Sıkar)

Setler: 25-17, 20-25, 25-23, 25-19

Süre: 134 dakika (26, 53, 29, 26)

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Emre Çalışkan
Editor