İstanbul Gençlikspor, Altekma'yı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Efeler Voleybol Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Altekma ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım İstanbul Gençlikspor oldu.
İSTANBUL GENÇLİKSPOR DEPLASMANDA KAZANDI
Altekma: Bahov, Özgür Karababa, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Gutierrez, (Arda Kara, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Dünya Kandemir, Uray Kursav, Zilic)
İstanbul Gençlikspor: Hakan Sıkar, Gunter, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Mejias, Enaboifo, (Abdülsamet Yalçın, Furkan Aydın, Orçun Ergün)
Setler: 13-25, 15-25, 25-22, 23-25
Süre: 109 dakika (23, 23, 30, 33)
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